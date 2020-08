Altes Lager

Eine 48 Jahre alte Frau schlug am Freitagnachmittag in der Straße Feldweg ihrem Nachbarn mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine Platzwunde unter dem rechten Auge erlitt. Als Beamte später an der Wohnungstür der Frau klingelten, schlich sie sich von hinten heran und griff diese an. Sie konnte überwältigt und mit Handfesseln fixiert werden.

Von MAZonline