Nennhausen

Weil sie ihre Fahrweise der aktuellen Witterung offenbar nicht ausreichend angepasst hatte, verlor eine 22-Jährige am Dienstagmorgen auf der L 991 zwischen Gräningen und Nennhausen die Kontrolle über ihren PKW.

Der Wagen musste abgeschleppt werden. Quelle: Kay Harzmann

Der Wagen brach aus und stieß neben der Fahrbahn mit Leitpfosten und einem Wegweiser zusammen. Er überschlug sich und blieb dann liegen. Der Frau gelang es, sich aus dem Fahrzeug zu befreien. Sie wurde leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Zwischen Gräningen und Mützlitz war ein 19-Jähriger gegen 6.30 Uhr mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Er wurde leicht an der Hand verletzt, verzichtet aber auf die Alarmierung eines Rettungswagens. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Von MAZ