Zehdenick

Wie die Pressestelle der Polizeiinspektion Oberhavel am Mittwoch mitteilte, wurde in der Nacht von Montag zu Dienstag (10. Dezember) ein Pkw Audi in der Zehdenicker Fischerstraße von bisher unbekannten Tätern beschädigt. Die schlugen die Scheibe des Beifahrerfensters ein und zerstachen zudem noch einen Reifen des Fahrzeugs. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline