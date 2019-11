Gransee

Wie die Pressestelle der Polizei in Neuruppin mitteilte, ereignete sich am Sonntagmittag (3. November) gegen 13 Uhr ein Auffahrunfall in der Strelitzer Straße in Gransee.

Eine 24-jährige Fahrzeugführerin bremste ihren Pkw Renault offensichtlich zu spät ab, so dass sie mit dem BMW eines 55-Jährigen koll...