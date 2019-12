Aus unbekannter Ursache: Pkw in Nassenheide brennt völlig aus

Nassenheide

Aus noch unbekannter Ursache stand am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in Nassenheide plötzlich nahe des Dorfangers ein Pkw in Flammen. Der schwarze Opel Corsa brannte völlig aus und ist nicht mehr fahrbereit.

Wie die Polizeiinspektion Oranienburg auf MAZ-Nachfrage mitteilte, war der Pkw am Vortag am Ort des Geschehens abgestellt worden. Warum das Fahrzeug dann am Sonntagmorgen brannte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Bereits wenige Stunden nach Abschluss der Löscharbeiten untersuchte ein Kriminaltechniker der Polizei das Fahrzeugwrack nach Spuren für den Brandauslöser. „Ermittelt wird vorerst wegen Brandstiftung“, hieß es dazu aus der Polizeiinspektion Oranienburg.

