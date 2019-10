Zehdenick

Am Freitag (11. Oktober) kam es in einer Wohnung in der Zehdenicker Ringstraße zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen einem streitenden Ehepaar. Die Frau schlief daraufhin beim Nachbarn und der Mann verblieb in der Wohnung. Sonnabendmittag wollte der 45-Jährige mit seiner Frau sprechen und wollte sich gewaltsamen Zutritt zur Wohnung des Nachbarn verschaffen, indem er gegen die Wohnungstür trat.

Der 39-jährige Nachbar öffnete die Tür, verwehrte dem Ehemann jedoch den Eintritt. Die 31-jährige Ehefrau sprühte derweil mit Pfefferspray in Richtung des Ehemannes. Dabei wurden dieser und der Nachbar verletzt. Der Ehemann, welcher alkoholisiert war, ließ sich im Rettungswagen behandeln. Die Ehefrau verließ die Wohnung. Da bis zum Eintreffen der Polizei der Flur nicht gelüftet wurde, erlitten drei von den vier Beamten Atemwegsreizungen, blieben aber weiterhin dienstfähig.

Von MAZonline