Bötzow

Am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr ereignete sich in Bötzow ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein aus Richtung Wansdorf kommender Fahrer eines Mercedes Vito unterschätzte offenbar die Breite seines Fahrzeuges und fuhr sich den Außenspiegel an einem in der Dorfaue abgestellten VW-Transporter ab.

Der Schaden betrug etwa 250 Euro. Der Fahrzeugführer wurde vor Ort mündlich verwarnt.

Von MAZonline