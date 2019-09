Glienicke

Unbekannte haben offensichtlich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in Glienicke ein teures Fahrzeug gestohlen. Dabei handelt es sich um einen relativ neuwertigen Range Rover Evoque, dessen Erstzulassung 2018 erfolgte. Der schwarze Wagen war in einer Tiefgarage in der Ahornallee abgestellt worden. Als die Besitzerin am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr mit dem Wagen wegfahren wollte, war er verschwunden.

Der Pkw trägt das amtliche Kennzeichen OHV-GE 286. Eine Fahndung nach dem Wagen wurde eingeleitet.

Von MAZonline