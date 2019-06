Neuholland

Seinen Opel mit Karacho neben die Straße gesetzt hat am Donnerstagabend ein 31-jähriger Mann aus Oberhavel. Er war gegen 19.20 Uhr auf der Landesstraße 213 – aus Freienhagen kommend – Richtung Bundesstraße 167 gefahren. Etwa einen Kilometer vor Neuholland trug ihn sein Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn. Laut Polizeiangaben überschlug sich das Auto und landete neben der Straße. Die herbeigerufene Polizei ließ den Fahrer „Pusten“ und stellte einen Alkoholwert von 1,25 Promille fest, eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Straße musste für eine halbe Stunde vollgesperrt werden. Am Auto entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Von MAZonline