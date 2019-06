Velten

Zwei Autoeinbrüche verbunden mit dem Diebstahl diverser, hochwertiger Werkzeuge wurden bei der Polizei am Dienstagmorgen in Velten angezeigt.

Mehrere tausend Euro Sachschaden

Im Ameisenweg hatten bislang unbekannte Täter nach ersten Erkenntnissen einen Maschendrahtzaun aufgeschnitten und sich anschließend an einem VW Transporter zu schaffen gemacht, der auf dem dortigen Gelände abgestellt worden war. Aus dem Inneren des Transporters entwendeten sie unter anderem Akkuschrauber, Elektroschneider und Klebemaschinen. Insgesamt richteten die Unbekannten bei dem Einbruch einen Sachschaden von rund 4000 Euro an. Kriminaltechniker der Polizei kamen vor Ort zur Spurensicherung zum Einsatz.

Kriminalpolizei sichert Spuren und nimmt Ermittlungen auf

Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag waren unbekannte Täter in der Straße am Jägerberg gewaltsam in einen PKW Opel eingebrochen, aus dem sie verschiedene Werkzeuge entwendeten. Der in diesem Fall entstandene Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf rund 6000 Euro geschätzt. Auch hier sicherten Kriminaltechniker der Polizei Spuren. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline