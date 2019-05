Zehdenick

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 16.20 Uhr an der Ecke Philipp-Müller Straße (B 109)/Schleusenstraße in Zehdenick gekommen. Dort war ein 37-jähriger Renault-Fahrer mit seinem Pkw aus Neuhof kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein 64-jähriger Zehdenicker, der mit seinem Mercedes auf die Bundesstraße 109 auffahren wollte, missachtete offensichtlich die Vorfahrt des Renaultfahrers, worauf es zur einem Zusammenstoß kam.

Der 37-jährige Renaultfahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Mercedes-Fahrer wurde dorthin mitgenommen, aber nicht, weil er verletzt wurde. Bei dem Mann war nach Angaben der Polizei während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt worden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,36 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Weil der 64-Jährige zu Protokoll gab, auch nach dem Unfall getrunken zu haben, wurde ein weitere Blutentnahme angeordnet.

Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 10 000 Euro beziffert.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline