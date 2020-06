Wünsdorf

Polizisten hielten am Sonntagvormittag eine BMW-Fahrerin in der Berliner Allee an. Die 42-Jährige wirkte sehr aufgeregt und zitterte stark. Sie räumte den Konsum von Amphetaminen ein. Drogen konnten weder bei ihr noch im Auto nicht gefunden werden. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Anzeige

Von MAZonline