Vehlefanz

In der Nacht zu Donnerstag schnitten bisher unbekannte Täter die Planen von zwei Sattelaufliegern, die auf dem Autohof Oberkrämer in der Eichstädter Chaussee in Vehlefanz abgestellt waren, auf.

Nach erster Übersicht wurde nichts entwendet. Trotz allem entstand ein Sachschaden von etwa 2200 Euro.

Von MAZonline