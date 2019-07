Nassenheide/Teschendorf

Zu einem tragischen Unfall ist es am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße 96 zwischen den Ortschaften Nassenheide und Teschendorf gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei geriet ein Pkw, der aus Fahrtrichtung Oranienburg kam, ausgangs einer scharfen Linkskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegen kommenden Lkw. Dabei, so die Polizei, wurden alle drei Insassen der Pkw getötet. Unter den Opfern soll sich auch ein Kind befinden.

B 96 komplett gesperrt

Die B 96 ist in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Der Verkehr wird aus Richtung Oranienburg über die Landesstraße 213 ( Freienhagen/Neuholland) beziehungsweise aus Richtung Löwenberg kommenden über die Kreisstraße nach Grüneberg um- beziehungsweise abgeleitet. Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Dekra befinden sich auf dem Weg zum Unglücksort.

Von MAZ online