Kremmen

Wie die Polizeiinspektion Oberhavel am Freitagmorgen mitteilte sind bisher unbekannte Täter über das vergangene Wochenende in das Gerätehaus einer Grundschule an der Ruppiner Chaussee eingedrungen. Die Täter öffneten das Vorhängeschloss gewaltsam und entwendeten im Anschluss sieben Bälle der Marke Adidas. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline