Teschendorf

Bei Baggerarbeiten auf seinem Wohngrundstück im Fünfrutenweg hat der Eigentümer am Dienstagmittag eine Gasleitung beschädigt, so dass etwa eine Stunde lang Erdgas austreten konnte. In diesem Zeitraum wurden die umliegenden Anlieger in einem Sperrkreis von 100 Meter durch die Polizei und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Teschendorf evakuiert.

Personen kamen bei dem Zwischenfall nicht zu schaden

.

Von MAZonline