Hennigsdorf

In der Hradeker Straße in Hennigsdorf brannte in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.40 ein Balkon eines Mehrfamilienhauses. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Brand, alarmierte die Feuerwehr und klingelte die Anwohner aus den Betten.

Die Anwohner der betroffenen Wohnung im zweiten Obergeschoss hatten in der Zwischenzeit bereits eigenständig mit Löscharbeiten begonnen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hennigsdorf waren mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort und kümmerten sich um Nachlöscharbeiten. Wie Julian Kindt von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord mitteilte brach der Brand nach ersten Erkenntnissen in einem Mülleimer auf dem Balkon aus. Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses blieben weiterhin bewohnbar.

Der entstandenen Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 10.000 Euro, da außer dem betroffenen Balkon noch zweit weitere Balkone und die Hausfassade beschädigt wurden.

Von MAZonline