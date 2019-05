Elstal

Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag einen Ticketautomaten auf dem Gelände von Karls Erlebnisdorf in Elstal auf. Weil an dem Automaten ausschließlich Kartenzahlung möglich ist, erbeuteten die Diebe kein Bargeld. Sie nahmen jedoch den Rechner mit. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.

Von MAZ