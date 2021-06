Baruth

Unbekannte haben sich am späten Sonntagabend auf einer Baustelle im Gewerbegebiet Baruth zu schaffen gemacht. Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens sichteten mindestens einen Täter in Bernhardsmüh. Dieser konnte jedoch flüchten. Eine Kontrolle zeigte, dass Kupferkabel zusammengetragen und zum Abtransport zurechtgelegt wurde. Hinweise an die Polizei unter der Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline