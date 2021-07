Baruth/Mark

Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch in der Luckenwalder Straße in Baruth in zwei gewerbliche Einrichtungen ein. Sie durchsuchten die Büroräume sowie einen Radlader. Ob oder was sie stahlen, muss noch exakt ermittelt werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben? Kontakt unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline