Hohen Neuendorf

Gebrannt hat es in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf. Von dort meldete ein Zeuge gegen 1 Uhr der Polizei, dass ein Baucontainer in Flammen steht. Nach Auskunft der Polizei befand sich in dem Container viel Unrat, unter anderem Pappe.

Die Beamten gehen davon aus, dass das Feuer gelegt wurde und ermitteln wegen Sachbeschädigung durch In-Brand-Setzen. Die Feuerwehr konnte den Container schnell ablöschen, ein Übergreifen der Flammen musste nicht befürchtet werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

