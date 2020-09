Babelsberg

Eine 20-jährige Potsdamerin ist am vergangenen Sonntagabend bei einem Raubüberfall im Gesicht verletzt worden. Die Frau wollte an der Ecke Bendastraße/Rudolf-Breitscheid-Straße in ihr geparktes Auto einsteigen, als sie von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde, die sie bedrängten und aufforderten, ihr Bargeld auszuhändigen. Als sie sich weigerte, schlug ihr einer der beiden Täter mit einem Gegenstand ins Gesicht. Als ein Passant einschritt, flüchteten die Täter. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur Ermittlung der Täter führen könnten. Telefonische Hinweise unter: 0331/55080.

Von MAZonline