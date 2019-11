Wensickendorf

Eine 38-jährige Fahrerin eines Pkw BMW wurde am Sonnabend (2. November) im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in Wensickendorf von der Polizei angehalten. Die Frau zeigte ein typisches Verhalten im Zusammenhang mit körperlichen Auffälligkeiten, was die versierten Beamten zu einem Drogentest veranlasste. Die 38-Jährige wurde positiv auf berauschende Mittel getestet. Es folgten eine Blutprobe, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die Weiterfahrt wurde von den Polizeibeamten für 24 Stunden untersagt.

Von MAZonline