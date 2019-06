Bergfelde

Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag einen Fiat Ducato „Edition“ mit viel Sonderausstattung im Wert von 55 000 Euro vom Hof des Autohauses Lambeck in Bergfelde. „Ich dachte heute morgen, das Auto sei für eine Probefahrt weg. Doch dann erzählte mein Kollege, dass auch Nummernschilder von einem anderen Fahrzeug gestohlen waren“, erklärt Verkäufer Michael Dittner.

Die Unbekannten müssen also die Kennzeichen am Fiat installiert haben und ihn gestohlen haben. Die Diebe hätten offenbar mit einer Art Generalschlüssel gearbeitet, die Schlüssel des Fahrzeuges seien noch im Autohaus. Michael Dittner betont aber, dass die Autos GPS-überwacht seien, was eine Ortung möglich macht. Künftig wolle das Autohaus verstärkt auf Kameras und Wachschutz setzen. Zuletzt seien vor sechs Jahren zwei Peugeot Boxer gestohlen worden, seitdem sei nichts passiert.

Von Marco Paetzel