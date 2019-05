Oranienburg

Eine 52-jährige Berlinerin befuhr am Donnerstag gegen 10.45 Uhr mit einem Mercedes Vito die Bundesautobahn A 111 in Richtung Süden auf der rechten Spur. Beim Wechsel auf die linke Spur übersah sie offenbar einen dort fahrenden Pkw Mercedes, der von einer 37-Jährigen gesteuert wurde. Durch die seitliche Kollision entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Oranienburg : Pkw-Scheibe eingeschlagen

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 0.30 Uhr schlugen in der Bernauer Straße in Oranienburg unbekannte Personen eine Fahrzeugscheibe eines Pkw Dacia ein, so dass die Alarmanlage auslöste. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet, so dass von Vandalismus ausgegangen wird.

Hennigsdorf : Unfall beim Vorbeifahren

Ein 65-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Dienstagmittag, gegen 12.20 Uhr die Parkstraße in Hennigsdorf in Fahrtrichtung Fontanestraße. Eine 26-jährige Hyundai Fahrerin parkte am rechten Fahrbahnrand und stand zwischen geöffneter hinterer Tür und dem Fahrzeug. Beim Vorbeifahren verschätzte sich der Renault-Fahrer und kollidierte mit der geöffneten Tür. Die Tür schwang aufgrund der Kollision zurück und traf die 26-jährige Geschädigte in den Rücken. Sie klagte über Schmerzen, benötigte aber vor Ort keine ärztliche Versorgung. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro.

