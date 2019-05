Zehdenick

Dienstagmittag konnten die Revierpolizisten in Zehdenick Am Markt einen 44-jährigen Mann festnehmen, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen Beleidigung in mehreren Fällen vorlag. Da er die Geldstrafe in Höhe von 1.350 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Wulkow gebracht.

Oranienburg : Betrunken mit dem Rad unterwegs

In der Nacht zum Mittwoch, gegen 0.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Berliner Straße in Oranienburg einen Fahrradfahrer. Es stellte sich heraus, dass der Mann sein Fahrrad mit einem Atemalkoholwert von 2,3 Promille im öffentlichen Straßenverkehr führte. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und belehrten den Mann, sein Fahrrad jetzt stehen zu lassen und anzuschließen.

Oranienburg : Unfall zwischen Lkw und Pkw

Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer mit Anhänger befuhr Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr die Oranienburger Lehnitzstraße aus Richtung Lehnitz kommend in Richtung Dr.-Heinrich-Byk-Straße. Eine 46-jährige VW-Golf Fahrerin befand sich in der Dr.-Heinrich-Byk-Straße aus Richtung André-Pican-Straße kommend in Richtung Lehnitzstraße. Als der Lkw-Fahrer nach dem Abbiegen nach rechts in die Dr.-Heinrich-Byk-Straße fuhr, verhakte sich auf ungeklärte Ursache die Deichsel des Lkw-Anhängers mit dem Unterfahrschutz der Zugmaschine, so dass sich der Lkw mit Anhänger quer stellte. Das Aufschieben des Anhängers führte dazu, dass sich das Heck des Lkw in Richtung Gegenfahrbahn bewegte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Golf-Fahrerin auf Höhe des Hecks der Zugmaschine, so dass ein Schaden am VW Golf auf Höhe des vorderen linken Radkastens entstand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit. Der Lkw befand sich mit Anhänger in einem technisch einwandfreien und verkehrssichereren Zustand.

