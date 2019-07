Hennigsdorf

Revierpolizisten gingen am Dienstagmorgen einem Hinweis nach und suchten in einer Wohnung in der Hennigsdorfer Bergstraße einen 28-jährigen Berliner auf, dessen Führerschein eingezogen werden sollte. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er diesen bereits per Post verschickt habe. Den Beamten fiel während des Einsatzes ein VW-Kleintransporter mit Berliner Kennzeichen auf, der auf den 28-Jährigen angemeldet, jedoch nicht mehr für die Benutzung im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war. Der Berliner wurde ausführlich belehrt, dass er mit diesem Wagen nicht fahren dürfe. Dann verließen die Beamten die Wohnung wieder.

Etwa zwei Stunden später wurde der 28-Jährige dennoch dabei erwischt, wie er mit dem Transporter in der Ruppiner Chaussee unterwegs war. In dem Wagen stellten die Beamten nun zwei Sätze als gestohlen gemeldete Kennzeichen sicher, mit denen nach ersten Erkenntnissen mehrere Tankbetrügereien begangen worden sind. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Dem Berliner wurde erneut die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichen und die Fahrzeugpapiere wurden sichergestellt. Zudem musste der Mann den Wagen abschleppen lassen.

