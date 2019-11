Bernau

Vier Kinder und eine Frau haben sich mit ihrem Auto in Bernau (Landkreis Barnim) überschlagen und wurden dabei leicht verletzt. Warum sich der Kleinbus mit den vier Kindern im Alter zwischen 8 und 13 Jahren sowie der 34 Jahre alten Fahrerin an Bord am Samstag überschlagen hatte, blieb zunächst unklar, wie der Lagedienst des Polizeipräsidiums Brandenburg mitteilte. Weitere Verkehrsteilnehmer seien nicht beteiligt gewesen.

Die Insassen konnten sich nach Polizeiangaben selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Rüdnitzer Chaussee musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Für den Einsatz waren mehrere Rettungswagen und ein Hubschrauber im Einsatz.

Von RND/dpa