Polizei Schönfließ - Besatzung eines Rettungswagens entdeckt bewusstlosen Radfahrer Die Besatzung eines Rettungswagens hat am Donnerstagnachmittag in Schönfließ einen auf dem Gehweg liegenden Radfahrer bemerkt. Der bewusstlose Mann war offenbar mit einem anderen Verkehrsteilnehmer kollidiert.

Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen hat am Donnerstagnachmittag in Schönmfließ einen bewusstlosen Radfahrer am Straßenrand entdeckt. Quelle: dpa/Nicolas Armer