Gransee

Die Polizei ist in Gransee auf der Suche nach dem Besitzer eines Kinderfahrrads, welches am 13. Juni in der Straße „An der Holländer Mühle“ von Bürgern aufgefunden und zur Polizei gebracht worden ist.

Das schwarzfarbene Kinderfahrrad mit blauen Applikationen hat die Marke BFF, Modell Street Rider und konnte laut Polizei bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Die Polizei fragt nun: Wer kennt dieses Fahrrad oder kann Angaben zum Eigentümer machen? Sachdienliche Hinweise sind bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der 03301/8510 zu richten.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline