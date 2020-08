Bestensee

Eine Baustelle Am Wohnpark am Pätzer See war in der Nacht zu Freitag das Ziel von Dieben. Einer Baufirma brachte den Fall zur Anzeige – ihr war ein Benzinmotor der Marke Honda gestohlen worden, mit dem ein Aufzug betrieben worden war. Der Schaden wurde mit rund 1.000 Euro angegeben.

Von MAZonline