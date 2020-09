Innenstadt

Polizeibeamte haben am Dienstagabend in der Breiten Straße in Potsdam einen 49-jährigen Mann auf einem E-Scooter gestoppt. Wie sich bei der Kontrolle schnell herausstellte, war das Fahrzeug nicht versichert und trug auch kein Kennzeichen. Außerdem war der Mann ziemlich betrunken. Ein Alkoholtest ergab, dass er 2,29 Promille intus hatte. Gegen den Mann wurde deshalb Anzeige erstattet.

Von MAZonline