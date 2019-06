Stolpe

Am späten Freitagabend beschwerte sich eine Anwohnerin in Stolpe über Lärmbelästigung bei der Polizei. Während die Polizeibeamten in der Stolper Dorfstraße mit den Verantwortlichen der Feierlichkeit sprachen, erschien die Melderin der Ruhestörung an der Örtlichkeit.

Frau belästigt Polizisten und Gäste

Die stark alkoholisierte Frau begann die Polizisten anzufassen und störte die Arbeit der Polizisten. Mehrfache Versuche, die Dame von sich zu halten, scheiterten. Die Beamten mussten zu körperlichen Maßnahmen greifen, um die Frau fern zu halten. Die Dame setzte sich zudem ungefragt auf den Schoss eines Gastes. Dieser erstattete deswegen Strafanzeige.

Von MAZonline