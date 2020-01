Hennigsdorf

Ein Zeuge meldete am Freitag (3. Januar) gegen 22:35 Uhr, dass eine unbekannte männliche Person im Blankstahlweg in Hennigsdorf gegen parkende Fahrzeuge tritt. Vor Ort konnte durch die Polizei ein 50-jähriger Mann festgestellt werden, welcher augenscheinlich stark betrunken wirkte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille.

Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. An den beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von etwa 220 Euro. Es wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZonline