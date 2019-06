Zehdenick

Gegen zehn Uhr bemerkte am Mittwoch ein aufmerksamer Mitbürger an der Falkenthaler Chaussee in Zehdenick kurz hinter dem Ortsausgang Zehdenick in Richtung Falkenthal ein umherschwirrendes Bienenvolk. Die Bienen sammelten sich in einem Straßenbaum und bevölkerten ebenfalls die gesamte Straße. Die Polizei veranlasste sofort eine Verkehrswarnmeldung und konnte den zuständigen Imker über die sogenannte Schwarmbörse (Internet) verständigen. Der Mann wollte sich um das Einfangen des Bienenvolkes kümmern.

Von MAZonline