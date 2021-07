Blankenfelde

Unbekannte öffneten in der Nacht zum Montag den Zaun einer Baustelle in der Moselstraße in Blankenfelde. Vom Gelände entwendeten sie fünf Baustellenlampen in einem Wert von rund 350 Euro. Wer kann Hinweise zum Tathergang oder Tätern zum genannten Sachverhalt geben? Kontakt unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline