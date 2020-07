Blankenfelde-Mahlow

Eine Zeugin entdeckte am Montagmorgen einen Brand in einem leeren Gebäude am Berliner Damm. In dem dreistöckigen Haus in einem Waldgebiet zwischen einem Discounter und Bahngleisen brannte das Treppenhaus. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Das Gebäude – ein ehemaliger Kindergarten – war bereits vor zwei Jahren ausgebrannt. Es wurde durch das erneute Feuer stark beschädigt. Die Polizei schließt eine fahrlässige Brandstiftung nicht aus.

Von MAZonline