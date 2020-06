Zwei Unfälle in Bötzow– Beifahrer und Kind verletzt

Bötzow

Gleich zwei Unfälle gab es nach Informationen der Polizei am Freitag gegen 13.30 Uhr in Bötzow in der Veltener/Ecke Friedhofstraße. Beim ersten Unfall habe ein Audifahrer habe in die Veltener Straße einbiegen wollen und sei dabei mit einem Opel kollidiert. Der kleine Enkel der Opelfahrerein sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.

Beim zweiten Crash habe ein Renaultfahrer abbiegen wollen, ein Nissan dahinter habe gewartet. Dann sei ein Kleintransporter aufgefahren und habe die Fahrzeuge aufeinandergeschoben. Ein Beifahrer sei dabei verletzt worden, erklärte Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Der Sachschaden betrage rund 17 500 Euro. Ob die Unfälle in einem Zusammenhang stehen, vermochte sie noch nicht zu sagen.

