Wahlsdorf/Großbeeren

Ein Linienbus ist am Dienstagvormittag auf der L 70 zwischen Wahlsdorf und Heinsdorf aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und fuhr in einen Straßengraben. Verletzte gab es zum Glück nicht. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro.

In Großbeeren touchierte ein Linienbus touchierte in der Genshagener Straße einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Citroën-Kleintransporter. Die Insassen des Busses blieben ebenfalls unverletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Unfallschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Von MAZonline