In einer Rhinower Wohnung haben Polizeibeamte am Mittwochabend eine Cannabis-Aufzucht-Anlage entdeckt.

Die Polizisten hatten sich Zugang zu der Wohnung verschafft, weil sie darüber informiert worden waren, dass der 46-jährige Mieter überfallen worden war. Dieser gab an, dass Unbekannte am Abend an die Hauseingangstür geklopft hatten. Als er nicht öffnete, sollen sich zwei maskierte Personen Zugang zur Wohnung verschafft haben. Anschließend sollen sie den Mann gefesselt und geschlagen haben, wodurch er schwer am Kopf verletzt wurde. Sie forderten Geld vom Geschädigten und flüchteten damit.

Der Geschädigte wollte sich zu einem Bekannten begeben und wurde auf dem Weg dorthin von einem Zeugen gesehen, der den Rettungsdienst verständigte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten begaben sich zur Wohnung des Geschädigten, in der der Überfall stattgefunden haben soll, und entdeckten dort in zwei Räumen eine Hanf-Aufzuchtanlage mit etwa 50 Pflanzen nebst der für die Aufzucht erforderlichen Technik.

Es wurde eine Anzeige wegen schweren Raubes sowie Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.

