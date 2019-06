Hennigsdorf

In einem Lokal am Postplatz in Hennigsdorf beschädigte am Donnerstag gegen 15 Uhr ein 30-jähriger Oberhaveler einen Spielautomaten, nachdem er sein Geld dort verloren hatte. Daraufhin informierten Mitarbeiter die Polizei. Der 30-Jährige konnte sich nicht ausweisen, so dass ihn die Beamten nach Hause begleiteten um dort die Identität zweifelsfrei feststellen zu können.

In der Wohnung roch es stark nach Cannabis. Die Beamten stellten in einem Raum etwa 48 Cannabispflanzen, szenetypische Utensilien zum Verkauf, Bargeld und Mobiltelefone fest und sicher. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er ließ sich zum Tatvorwurf ein und wurde anschließend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZonline