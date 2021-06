Dahlewitz

Ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Mittelstraße in Dahlewitz beobachtete am Dienstagnachmittag, wie ein Mann mehrere Gegenstände in seinen Rucksack packte. Polizisten fassten den Dieb. Er hatte Pflegemittel im Wert von knapp 100 Euro im Sack.

Von MAZonline