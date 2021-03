Dahlewitz

Unbekannte entwendeten am Montagabend einen weißen Mercedes, der in der Waldstraße abgestellt war. Das Fahrzeug trug das amtliche Kennzeichen TF-KB 149. Der Schaden beläuft sich laut den Angaben auf etwa 15.000 Euro. Beamte sicherten Spuren. Das Fahrzeug steht nun in Fahndung. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall. Hinweise dazu bitte unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline