Eichwalde, Bestensee, Zernsdorf

Vorgebliche Polizisten informierten am Montag eine Senioren in Eichwalde, dass ein Familienmitglied in einen schweren Unfall verwickelt sei. In Bestensee gingen Betrüger leer aus, weil ein Bankangestellter besonnen handelte: Eine Seniorin war mit der gleichen Geschichte angerufen worden und wollte offenbar für einen Enkel die geforderte Kaution im fünfstelligen Euro-Bereich abheben. Auch in Zernsdorf verfing der Enkeltrick nicht.

Von MAZonline