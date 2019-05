Oranienburg

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Beamte der Polizei am Dienstagabend in der Oranienburger Lehnitzstraße einen Fahrraddieb dingfest machen. Überdies erhielt eine 49-jährige Oranienburgerin ihr am Sonntag gestohlenes Mountainbike aus den Händen der Polizisten zurück.

Zuvor war einem Zeugen gegen 19.30 Uhr in der Lehnitzstraße ein Mann aufgefallen, der dort mit einem Fahrrad unterwegs war und den er schon am Vortag gesehen hatte. Allerdings hatte er am Vortag ein anderes Fahrrad mit sich geführt. Daraufhin sprach der Zeuge den Mann an, der daraufhin das Fahrrad hinwarf und flüchtete. Der Zeuge rannte dem Unbekannten hinterher und konnte ihn wenig später auch festhalten.

Überprüfung der Rahmennummer führt zu Diebstahlsmeldung

Zudem alarmierte der Zeuge die Polizei. Bei deren Überprüfung des Unbekannten stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen 27-jährigen Bürger der russischen Föderation handelte. Ebenfalls stellte sich heraus, dass das Fahrrad mit Hilfe dessen Rahmennummer einem Diebstahl vom Sonntag (19. Mai) zugeordnet werden konnte.

Da sich der 27-Jährige offenbar in einer schlechten psychischen Verfassung befand, keine Schuhe trug und zudem stark schwitzte und zitterte und zudem versuchte, mit seinem Kopf gegen den hinzugerufenen Rettungswagen zu schlagen, wurde er schließlich mit einem Rettungswagen unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Eigentümerin des Fahrrades – eine 45-jährige Oranienburgerin – wurde anschließend darüber verständigt, dass ihr gestohlenes Rad aufgefunden wurde. Sie erhielt daraufhin ihr Mountainbike von der Polizei zurück.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline