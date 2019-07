Hohen Neuendorf

Seit genau einem Monat wird der 25-jährige Dennis Brudek aus Hohen Neuendorf bereits vermisst. Die MAZ berichtete bereits am 16. Juni von dem Vermisstenfall, nachdem sich Mutter und Schwester des 25-Jährigen über das soziale Netzwerk Facebook mit einer Suchmeldung an die Öffentlichkeit gewandt und um Hilfe bei der Suche gebeten hatten.

Mit diesem Bild hatte sich die Familie des Vermissten am 16. Juni an die Öffentlichkeit gewandt. Quelle: Privat

Nachdem der junge Mann seit einem Monat spurlos verschwunden ist, wendet sich jetzt auch die Polizei mit einer öffentlichen Suche samt Foto an die Öffentlichkeit. Dennis Brudek werde seit dem 8. Juni vermisst, „er ist eher ein Einzelgänger und es besteht Suizidgefahr“ heißt es in der Meldung der Polizei. Die führte in den vergangenen Wochen umfangreiche Suchmaßnahmen durch, die Kriminalpolizei ermittelte intensiv, alle Maßnahmen führten jedoch bislang nicht zum Auffinden des jungen Mannes.

Die Polizei beschreibt den Vermissten als etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat sogenannte Geheimratsecken im Haaransatz, sein braunes längeres Haar wirkt ungepflegt. Meist trägt er schwarze Kleidung. Zudem ist er Gamer und viel im Internet unterwegs. Im Zuge der Vermisstenmeldung veröffentlichte die Polizei zudem insgesamt drei Fotos von dem jungen Mann.

„Ich habe überhaupt keine Vermutung, was vorgefallen und warum er verschwunden ist“, sagte die Mutter des Vermissten, Astrid Brudek, der MAZ. „Dennis soll Suizidabsichten geäußert haben. Warum, wissen wir nicht. Wir sind ratlos.“ Sie erklärte, dass der 25-Jährige kurz vor dem Ende seiner Ausbildung bei einer Kaufland-Filiale in Hohen Neuendorf stehe. Sein dortiger Filialleiter hatte ihn schließlich als vermisst gemeldet, nachdem er mehrere Tage lang nicht zur Arbeit erschienen war.

Die Polizei fragt: Wer hat Dennis Brudek seit dem 8. Juni gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann sagen, ob der Vermisste in der letzten Zeit im Internet aktiv war, auf welchen Seiten er sich aufhielt und unter welchen Voraussetzungen er dies tat? Die Polizei bittet darum, Hinweise an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 zu richten.

