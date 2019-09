Vehlefanz

In Vehlefanz sind Unbekannte offenbar in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus in der Lindenallee eingebrochen. Nach Polizeiangaben sollen die ungebetenen Gäste durch ein offenes Fenster auf der rückwärtigen Seite des Hauses eingestiegen sein.

Wie es hieß, durchsuchten die Täter Räumlichkeiten des Hauses, durchwühlten Schränke und nahmen Schmuck mit. Die Schadenssumme soll mehrere tausend Euro betragen. Zur Anzeige gebracht wurde der Einbruch am Donnerstagvormittag.

Von MAZonline