Hohen Neuendorf

Diebe, die es auf Kleintransporter abgesehen haben, waren in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in Hohen Neuendorf unterwegs. Zunächst vergriffen sie sich an einem Kleintransporter, der am Abend in der Rosa-Luxemburg-Straße abgestellt worden war. Aus dem Fahrzeug vom Typ Renault Master wurden laut Polizei ein Notstromaggregat und ein Flex-Bohrhammer entwendet. Der Diebstahl wurden gegen 6 Uhr festgestellt.

In der selben Nacht wurde in der Franzstraße in Hohen Neuendorf ein Renault vom Typ Kangoo aufgebrochen. Aus diesem Wagen nahmen die unbekannten Täter zwei Kabeltrommeln und einen Staubsauger mit. Dort fiel der Diebstahl gegen 7.30 Uhr auf.

Von MAZonline