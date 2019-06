Nieder Neuendorf

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Sonnabend, 9.45 Uhr in einer Tiefgarage am Yachthafen in Nieder Neuendorf in einen BMW eingebrochen, indem sie das Verdeck des Cabrios aufschlitzten. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter mehrere Bedienelemente aus der Mittelkonsole sowie die beiden Frontscheinwerfer.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Durch Beamte der Kriminaltechnik konnten am Tatort Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf

.

Von MAZonline