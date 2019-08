Die Freundschaftsinsel passierte am Samstagnachmittag ein Charterboot, auf dem sich 20 bis 25 Personen aufhielten. Laut einem Zeugen riefen sie verfassungsfeindliche Parolen. An einem Anleger in Potsdam West nahm die Polizei diese Gruppe in Empfang und ermittelte die Personendaten. Der Staatsschutz ermittelt.